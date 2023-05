Vibo, gli atleti delle Fiamme Oro sul podio alle finali nazionali di pesistica

Si sono svolte nell’ultimo fine settimana a Verona le finali nazionali Under 17 di Pesistica, dove, a rappresentare i colori delle Fiamme Oro sezione giovanile di Vibo Valentia, sono stati Alessandra Castagna e Antonio Bellissimo. Alla finale, riservata ai migliori 6 atleti qualificati tramite le fasi regionali, ha conquistato un’ottima medaglia d’argento Alessandra Castagna, campionessa regionale calabrese, che ha sollevato 61 Kg e 72 Kg nello slancio. Dopo il bronzo dell’edizione 2022, Antonio Bellissimo – anch’egli campione regionale di categoria – conferma la sua posizione, conquistando il terzo gradino del podio, nella categoria +102 Kg, sollevando 106 Kg nell’esercizio dello strappo e 118 Kg nello slancio. Una spedizione da incorniciare per la sezione giovanile di Vibo Valentia, che ad un anno dall’apertura ha visto primeggiare i suoi atleti in più finali nazionali. [Continua in basso]



Grande soddisfazione quindi per la sezione giovanile di Vibo Valentia, che si allena nella palestra della Scuola Allievi Agenti, e per tutto il movimento della pesistica provinciale e calabrese. Sono risultati eccezionali, se si pensa che la sezione è stata costituita solo da un anno e parte del merito va certamente all’allenatore, l’Assistente capo della Polizia di Stato Moreno Boer, atleta olimpionico, tecnico federale di 3°livello. Prossimi appuntamenti già a metà maggio per cercare e confermare la presenza dei nostri portacolori alle finali Under 15 e Under 13 di fine anno.

