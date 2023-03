Vibo, gli atleti delle Fiamme oro in corsa per la qualificazione ai Campionati under 17

Primi positivi bilanci per la fase open in scena a Catanzaro. Le fasi finali si terranno a Verona nel mese di maggio

Nuovi importanti risultati per la sezione giovanile Fiamme Oro di Vibo Valentia inaugurata il primo giugno dello scorso anno a Vibo Valentia. Lo scorso fine settimana a Catanzaro Lido si sono svolte le prime fasi open di qualificazione ai “Campionati italiani under 17 ed assoluti” di pesistica olimpica. I ragazzi della sezione giovanile Fiamme Oro si sono distinti tra i primi posti delle varie categorie di peso e classi di età. Antonio Bellissimo ha ribadito la sua supremazia nella categoria dei + 109 kg assoluti sollevando 101 kg nello strappo e 120 nello slancio, ottenendo la sua migliore prestazione; Alessandra Castagna, dopo un lungo periodo di stop forzato, è ritornata in pedana, sollevando 56 kg nello strappo e 70 nello slancio; CarlottaTorcasio, nella categoria 76 kg ha sollevato 48 kg nello strappo e 61 nello slancio; Christian Boer, nella categoria 81, ha sollevato 65 kg nello strappo e 86 nello slancio. [Continua in basso]

In attesa di conoscere la graduatoria finale, questi quattro atleti stanno mettendo una seria ipoteca sulla partecipazione alle fasi finali, che si terranno a Verona nel mese di maggio. Tra gli altri partecipanti Domenico Antonio Di Gesu nella categoria 45 kg ha sollevato 38 nello strappo e 42 nello slancio atleta U15 che cercherà la qualificazione per la finale Under 15 che si svolgerà a novembre nella città di Cosenza. Teresa Giorgia Belcastro, giovanissima atleta anche lei alla sua prima partecipazione agonistica ha ben figurato, lasciando ben presagire per la qualificazione alla fase finale Under 13 che si svolgerà a fine anno. Gli atleti si allenano nella palestra della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, sotto la guida l’assistente Capo della Polizia di Stato Moreno Boer, atleta olimpionico, tecnico federale di 3° livello. Prossimo appuntamento il 26 marzo nella sede di Catanzaro Lido, con il secondo turno di qualificazione, dove i nostri atleti cercheranno di rafforzare i risultati in vista delle fasi finali.

