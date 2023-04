Vibo, il Questore e il direttore della scuola agenti incontrano gli atleti della Polizia

Il Questore Cristiano Tatarelli e il direttore della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia hanno incontrato gli atleti della sezione giovanile di pesistica del gruppo sportivo Fiamme Oro appartenente alla Polizia di Stato: Cristian Boer, Francesca Carlotta Torcasio, Giuseppe Rosario Ceravolo, Gabriele Carol Maiolo, Domenico Antonio Di Gesu, Domenico Rito, Antonio Bellissimo e Giorgia Teresa Belcastro. Il gruppo atletico nasce meno di un anno fa con lo scopo di promuovere attraverso lo sport i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che rappresentano straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita sociale. Con questa “mission” il poliziotto Moreno Boer – già atleta olimpico per le Fiamme Oro a Sidney 2000 e Pechino 2008 – si prende cura dei giovani talenti, i quali hanno già raggiunto risultati sportivi pregevoli, ottenendo una medaglia di bronzo e un sesto posto ai campionati nazionali Italiani under 13.

Vibo, gli atleti delle Fiamme oro in corsa per la qualificazione ai Campionati under 17