Al Parco delle Rimembranze il ricordo dell’ex questore Giovanni Palatucci

Anche quest’anno in occasione dell’anniversario della morte dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci, al parco delle Rimembranze di Vibo Valentia si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del Questore di Vibo Valentia Raffaele Gargiulo, di funzionari e dipendenti della Questura e degli allievi del 215° corso della scuola allievi agenti nonché del presidente ed alcuni componenti dell’ANPS della provincia.

Scomparso il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Giovanni Palatucci è stato insignito della medaglia d’oro al merito civile per aver salvato circa 5mila ebrei dalle persecuzioni razziali durante la seconda guerra mondiale.

Gli agenti in alta uniforme hanno deposto un omaggio floreale davanti alla targa in marmo e dell’albero piantumato lo scorso anno in ricordo del funzionario della Polizia di Stato. L’assistente spirituale della polizia di stato Mons. Vincenzo Varone ha benedetto la targa.