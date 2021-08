Al parco delle Rimembranze di Vibo il Fai organizza l’appuntamento con le stelle

«... E quindi uscimmo a riveder la Stelle...» appuntamento il 12 Agosto alle 20.30. Una delle isole verdi della città, si trasformerà per una sera in uno speciale osservatorio astronomico

“…E quindi uscimmo a riveder le Stelle…”. La delegazione FAI di Vibo Valentia rinnova un appuntamento al quale non si vuole più rinunciare. Infatti, sta diventando, grazie a quanto organizzato negli ultimi anni, un appuntamento tradizionale, ricco di fascino e di partecipazione, grazia allo scenario naturale del Parco delle Rimembranze di Vibo Valentia, già di per sé affascinante per il suo carico di storia e di bellezze naturali invidiabili. E se poi aggiungi una sera d’estate – il prossimo 12 agosto – ad ammirare le stelle… il coinvolgimento è totale!

E così, una delle isole verdi nel cuore della città, si trasformerà per una sera in uno speciale osservatorio astronomico, in tanti ad osservare la volta celeste grazie all’ausilio di telescopi professionali e grazie al coordinamento di massimi esperti regionali del campo, quali l’astrofisico Antonio Scarmato e il gruppo di astrofili vibonesi, che faranno da guida a quanti vorranno osservare attraverso telescopi professionali il cielo e farsi catturare dal fascino dagli astri contati da aedi e poeti. “Sarà la nostra “notte delle stelle”- afferma il portavoce della Delegazione FAI di Vibo Valentia, Teresa Saeli – un appuntamento ricco di fascino e di atmosfere da sogno in uno dei luoghi più suggestivi della città, dall’incantevole panorama”.

“Partecipate al nostro magico evento estivo, giovedì 12 agosto dalle ore 20,30 presso il Parco delle Rimembranze di Vibo Valentia – è l’invito della Delegazione FAI di Vibo Valentia – ma per farlo è necessario prenotarsi inviando un messaggio sulle nostre pagine social di Facebook e Instagram”. Per l’accesso occorrerà essere muniti della certificazione Green Pass, oppure del risultato negativo di un tampone o di un certificato di esenzione, secondo quanto prevede la normativa vigente.

sarà, come sempre un appuntamento indimenticabile tra le stelle, gli antichi miti e tante poesie che racconteranno il fascino degli astri che da millenni attraggono ed ispirano,