Ordine pubblico: chiuso a Vibo locale della movida nel centro storico

Gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Vibo Valentia hanno notificato al titolare di un pubblico esercizio ubicato nel centro storico della città un provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di 15 giorni. La decisione è stata adottata dal questore per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, con la finalità di impedire, attraverso la sospensione dell’attività, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Nello scorso mese di ottobre, l’area antistante il locale è stata teatro di una rissa, poi sfociata nel ferimento di un giovane con colpi di arma da fuoco in una limitrofa traversa. Il ferito è il 32enne Domenico Catania e per la sparatoria è stato arrestato il ventenne Francesco Barbieri di Pannaconi di Cessaniti.

Dall’attività svolta dai poliziotti della Divisione Amministrativa e dalle ripetute verifiche è emerso che il locale era divenuto un centro di aggregazione di persone con precedenti penali e di polizia.

Tale ragione ha determinato il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione temporanea della licenza.



Il locale era già stato chiuso lo scorso anno anche per assembramenti in violazione delle norme anticoronavirus e disturbo della quiete pubblica. Da ricordare che il titolare del locale è attualmente sotto processo nell’operazione “Rimpiazzo” per associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e concorso in estorsione.

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: il pentito Moscato e gli affari dei Piscopisani con la droga

Vibo, ecco come il clan dei Piscopisani controllava il voto – Video

‘Ndrangheta: Moscato e l’escalation dei Piscopisani dalle affiliazioni ai riti mafiosi

‘Ndrangheta: il pentito Moscato ed i legami del boss Razionale col Vaticano e la massoneria