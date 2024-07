Terza categoria, il San Calogero Calimera punta in alto: «La promozione primo tassello di un programma triennale»

Dopo l’anno di transizione e la ricostruzione delle basi, il San Calogero Calimera è pronto per nuovi e ambizioni obiettivi tra cui il salto di categoria. Parola del presidente del sodalizio sportivo Tonio Mazzitelli.



«Il traguardo della promozione – confessa Mazzitelli – rappresenta un primo tassello di un programma triennale, che porterà nel tempo la compagine a militare su palcoscenici più consoni al suo blasone. Il successo finale costituirebbe, a questo punto, il regalo minimo che la squadra si farebbe per festeggiare al meglio i 50 anni di attività calcistica che cadranno nel 2026». «Il San Calogero – aggiunge – è l’unica realtà sportiva regionale che ha sempre affrontato le categorie in cui si è misurata con le sole proprie forze, non ricorrendo mai a scorciatoie, come l’acquisto di titoli da altre società».

Al lavoro per allestire una rosa competitiva

Nel frattempo la dirigenza, forte di un club con alle spalle 50 soci e sponsor di rilievo, è al lavoro per allestire una rosa competitiva che possa agevolmente centrare la meta della vittoria di campionato. Trapelano già indiscrezioni sul mercato che vedrebbero il rientro di giocatori che sono un lusso per la categoria, a cominciare dal centravanti, ex Rosarno, Domenico Grillo a finire con i “cugini terribili” e coppia gol, gli omonimi Antonio Monteleone, veri e propri incubi delle difese avversarie. Un ritorno, il loro, che somiglia più a un sacrificio dettato dall’attaccamento alla maglia e al paese. Altri innesti di valore nei reparti di difesa e centrocampo dovrebbero arrivare più in avanti.

I lavori all’impianto sportivo

C’è però una nota dolente. Il prossimo anno la compagine rossoceleste non potrà giovarsi del proprio impianto sportivo di località Maio, a causa dei lavori di ristrutturazione in programma, ma lo stesso dovrebbe esser pronto all’uso per la stagione successiva, con tanto di manto erboso. Le partite in casa verranno giocate molto probabilmente sul rettangolo di gioco di Filandari. Intanto per rimpinguare le casse del sodalizio, lunedì 15 luglio partirà un torneo di calcio a 5 che si disputerà nel centro sportivo di località Torretta a San Calogero.