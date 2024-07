Non solo calcio, Asd Comprensorio Vibonese conquista il bando Erasmus sport 2024

Anthony Lo Bianco, presidente Asd Comprensorio Vibonese

Un traguardo storico per il Comprensorio Vibonese, che milita in Terza categoria e ottiene un prestigioso riconoscimento aggiudicandosi il bando Erasmus Sport per il 2024. È quanto informa una una nota, in cui si sottolinea che si tratta di «un’occasione unica per la crescita e lo sviluppo del territorio attraverso il potere dello sport come strumento di integrazione sociale e crescita personale». Grande entusiasmo da parte del presidente della squadra, Anthony Lo Bianco, che ha partecipato al Project management meeting dei Progetti Erasmus+Gioventù presso la Commissione europea a Roma. «Questo evento – prosegue la nota – segna un passo decisivo per l’associazione sportiva vibonese, pronta a cogliere le opportunità offerte dal programma Erasmus Sport. Cuore del progetto è la mobilità internazionale: numerosi cittadini vibonesi avranno la possibilità di recarsi in Spagna per scambi di esperienze e buone pratiche sportive con colleghi europei. Un’occasione preziosa per apprendere nuove tecniche, promuovere la cooperazione internazionale e arricchire il proprio bagaglio culturale».

Oltre alla mobilità, il programma Erasmus Sport sostiene una serie di obiettivi chiave: «Come l’aumento della partecipazione allo sport, la promozione di uno stile di vita sano, l’inclusione sociale, la lotta contro il doping, il buon governo nelle organizzazioni sportive e il sostegno alle carriere duali per gli atleti».

«Il successo del Comprensorio Vibonese – conclude la nota – dimostra il grande potenziale dello sport come strumento di dialogo interculturale e motore di valori fondamentali come l’uguaglianza, la tolleranza e la solidarietà. Un’occasione unica per il territorio di crescere e svilupparsi attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e la promozione di una cultura sportiva sana e inclusiva. L’associazione si prepara ora ad affrontare questa nuova sfida con impegno e dedizione, certa di poter dare un contributo significativo alla comunità vibonese e alla diffusione dei valori positivi dello sport in Europa».