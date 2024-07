Vibonese scatenata sul mercato: annunciati altri otto nuovi acquisti, e non è ancora finita

La Vibonese è letteralmente scatenata, risultando tra le squadre più attive di questa fase di mercato estivo. Il direttore sportivo Meli, infatti, sta letteralmente rivoluzionando la rosa del club con acquisti mirati e, soprattutto, che non facciano diminuire le ambizioni della piazza per la prossima Serie D. Otto dunque i nuovi nomi: Filippo Illipronti, José Carlos Caballero Vargas, Antonio Santiago, Mattia Di Giosia, Francesco Giunta, Simone Pagni, Filippo Berardi e Vincenzo Furina.

Sistemato il pacchetto arretrato

Sistemato innanzitutto il pacchetto arretrato che vede tra i pali il promettente portiere Illipronti. Si tratta di un giovane classe 2005 che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Atalanta e, in particolare otto presenze in Under 17 e tredici in Under 18. A gennaio dello scorso anno in prestito in Serie D al Tritium in cui ha giocato dodici partite da titolare. Rinvigorita la difesa con José Carlos Caballero Vargas che si aggiunge ai precedenti acquisti di De Marino e Squillace. Il classe 1998 è cresciuto nelle giovanili del Siviglia ed è al suo primo anno in Italia. Ecco le sue prime parole italiane: «Ho sempre sognato di giocare in questo Paese, è bello stare qui. Ora a lavoro per farmi trovare pronto».

gioventù a centrocampo

Sarà dunque una Vibonese di qualità ma allo stesso tempo giovane, vista la strada di mercato che sta percorrendo la società del presidente Caffo. Anche a centrocampo, infatti, arrivano due interessanti profili e uno è quello di Antonio Santiago Cortes. Giovanissimo, classe 2005, di nazionalità spagnola ha giocato nelle giovanili del Reus Deportiu, del Tarragona e del Cornellà dove ha esordito anche in prima squadra. Mattia Di Giosia, invece, è tra i più giovani del nuovo gruppo poiché è un classe 2006 che arriva dalla Lodigiani. Ecco le prime dichiarazioni: «Sarà il mio primo campionato tra i grandi, pronto a crescere insieme ai miei nuovi compagni mettendo a disposizione del gruppo le mie qualità». Gioventù ed esperienza, poiché da segnalare c’è anche l’innesto del classe 1999 Francesco Giunta. Tanta esperienza per il neo rossoblù cresciuto nelle giovanili dell’Entella e che vanta quasi 200 presenze tra Serie D e Serie C con le casacche di Rieti, Sicula Leonzio, Savoia, Gavorrano, Lavello Campobasso e Messina nell’ultima stagione.

Attacco rivoluzionato

Il reparto offensivo sarà totalmente nuovo quello che sta prendendo forma. Altri tre acquisti in quella zona dunque che vanno ad aggiungersi agli altrettanti dei giorni scorsi. Il primo è Simone Pagni, classe 2004 che ha mosso i primi passi nella Ternana, per poi passare nelle giovanili di Lazio e Cosenza, prima di arrivare ai baby della Reggina con cui ha anche esordito a 17 anni in prima squadra in Serie B. Filippo Berardi è invece un attaccante esterno che è cresciuto nel Torino. Per il calciatore di San Marino classe 1997 è un ritorno a Vibo Valentia, dove si è fatto apprezzare per qualità umane e tecniche nelle nelle due stagioni di Serie C a cavallo tra il 2019 ed il 2021 in cui ha collezionato 46 presenze impreziosite da 5 gol e 12 assist. Nella su carriera ha indossato le casacche di Rimini, Juve Stabia, Monopoli, Ancona, Sammaurese e Cosmos. Infine il colpo Vincenzo Furina, attaccante classe 2002 che ha realizzato 18 gol nelle ultime 3 stagioni in Serie D. Cresciuto calcisticamente nel Catanzaro, ha indossato le casacche delle giovanili della Spal, della Fiorentina e del Napoli. Per poi fermarsi a Rende prima e Locri poi. Fino ad arrivare, lo scorso anno, a Vibo Valentia. 4 i gol in maglia rossoblù.