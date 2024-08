La Vibonese continua a puntellare la rosa: ufficiale l’arrivo del giovane centrocampista Simone Milazzo

L’avvicinamento degli impegni ufficiali non ferma il mercato in casa della Vibonese. Il club rossoblù, infatti, ha annunciato un altro nuovo arrivo: Simone Milazzo. Altra operazione chiusa dal direttore sportivo Ettore Meli dunque che puntella ulteriormente la rosa da mettere a disposizione di mister Facciolo. In effetti in qualche modo lo aveva anticipato ieri, dopo il test amichevole contro il Soriano (l’ultimo prima degli incontri ufficiali) vinto per 2-0, quando lo stesso ds aveva affermato che dal mercato qualche occasione poteva ancora arrivare.

«Ci ho messo poco a integrarmi»

Milazzo si aggrega ai compagni quindi, rinforzando il reparto di centrocampo. Si tratta di un giovane centrocampista, classe 2004, cresciuto calcisticamente tra i vivai di Catania e Torino. Ha partecipato ai campionati Primavera 2 e Primavera 1 con la maglia del Frosinone. Diverse anche le presenze con le Nazionali di categoria. Ecco le sue prime parole: «Ci ho messo un attimo a integrarmi in questo nuovo gruppo fatto di calciatori di esperienza e tanti giovani, come me, chiamati a rispondere presente quando chiamati in causa». Il ventenne è già in gruppo e da oggi inizierà la settimana-tipo (versione campionato) in vista del match di Coppa Italia, contro la Reggina, in programma domenica e che aprirà di fatto ufficialmente la stagione.