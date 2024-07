Il Soriano nel segno della continuità, confermato interamente lo staff tecnico. In panchina ancora i fratelli Giovinazzo

C’erano pochi dubbi in verità, e alla fine infatti è arrivata l’ufficialità che conferma l’intero staff tecnico. Il Soriano, dunque, si affiderà almeno per un’altra stagione ai timonieri che nello scorso campionato hanno reso possibile il miracolo del terzo posto, grazie anche all’impegno dell’ex direttore generale Varrà che ha costruito la squadra. Insomma, innanzitutto sarà ancora Giovinazzo a guidare l’organico rossoblù e non poteva essere altrimenti non solo per la sua carriera ma soprattutto per la sua dedizione e intelligenza tattica. Giuseppe Giovinazzo inizia la sua carriera nel 2005/06 alla guida della Taurianovese, da lì in poi una serie di traguardi che lo hanno portato a toccare la soglia delle 400 panchine condite da tre promozioni e due vittorie in Coppa Italia. Insomma, non proprio l’ultimo arrivato. Al suo fianco ci sarà ancora il fratello, Natale Giovinazzo, in qualità di allenatore in seconda e match analyst. Un supporto prezioso quello di Natale Giovinazzo, poiché permettere di mettere a nudo ogni dettaglio della squadra avversaria.

Confermati Scionti e Giacobbe

Le conferme dello staff tecnico continuano con il preparatore atletico Salvatore Scionti e con il preparatore dei portieri Raffaele Giacobbe. Il primo ha fatto un ottimo lavoro nella scorsa stagione, contribuendo in maniera determinante al rendimento fisico della squadra. Giacobbe, invece, è un volto storico e leggendario del calcio calabrese che da anni svolge questo ruolo. Insomma, il vagone di controllo è completo o, per meglio dire, confermato. Adesso si attende l’inizio della preparazione previsto per il prossimo 5 agosto.