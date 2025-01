Il Soriano ribalta il Praia Tortora. Esordio con vittoria per Figliomeni: «Tre punti che devono essere solo l’inizio»

Il Soriano torna al successo dopo quattro giornate e, soprattutto, dopo le due sconfitte casalinghe consecutive contro Gioiese e Palmese. Nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, i rossoblù sbancano il Mario tedesco, casa del Praia Tortora regalando così la vittoria all’esordio per mister Tonino Figliomeni. Gara iniziata in salita, con il gol di Grosso per i locali, poi però sale in cattedra Beceiro che prima pareggia e poi la ribalta proprio allo scadere. Padroni di casa in dieci per la maggior parte della gara.

Le parole di mister Figliomeni

Nel post partita, si è espresso appunto il nuovo tecnico dei rossoblù, Figliomeni, ai microfoni del club tirrenico: «Innanzitutto devo ringraziare i miei ragazzi perché fino all’ultimo hanno dato tutto, e uscire da questo campo con tre punti contro la squadra che esprime il miglior calcio del campionato è tanta roba. Noi abbiamo approfittato della superiorità numerica e abbiamo saputo gestire la situazione, poi l’episodio finale ci ha favoriti. Ribadisco che il Praia Tortora è una grandissima squadra e le auguro di andare avanti in Coppa, ma sono contento per il risultato. Dobbiamo capire però che questi tre punti devono essere un punto di partenza e non di arrivo. Abbiamo fatto una prova di carattere».