Ultimo giorno di ritiro per la Vibonese. Il neoacquisto Germinio: «Chiamata che ho preso al volo. Sta nascendo un bel gruppo giovane»

Il difensore 26enne vanta oltre 80 presenze in Serie D con le maglie di Rende e Foggia. Per lui anche un'esperienza nella Serie B rumena

Ultimo giorno di ritiro per la Vibonese che oggi rientrerà a Vibo dopo i dodici giorni passati a Trepidò, in Sila, tra allenamenti e amichevoli per testare (o riaccendere) la condizione fisica. Una Vibonese che ha cambiato pelle nel corso di questo mercato estivo, cambiando volti ma non ambizioni. Tra i volti nuovi, e protagonisti, della prossima stagione ci sarà sicuramente il difensore centrale Gabriele Germinio, con quest’ultimo che vanta un buon feeling con la Serie D viste le oltre 80 presenze tra i professionisti con le maglie di Rende e Foggia. Sempre in Serie D ha vestito anche le casacche di Bitonto, Carpi e Acireale. Ad arricchire il suo curriculum, inoltre, anche un’esperienza nella Serie B rumena.

Una chiamata presa al volo

In questo ultimo giorno di ritiro, dunque, è stato lo stesso ventiseienne a parlare ai microfoni ufficiali del club: «Innanzitutto sono contentissimo di questo progetto dal momento che è risaputo che la Vibonese ha una storia importante alle spalle e, inoltre, è una società seria. Posso dire che ho preso al volo la chiamata e abbiamo subito iniziato la nostra avventura». E ancora: «Sta nascendo un bel gruppo con una squadra giovane, con tanta voglia e tanta abnegazione. Remiamo tutti verso un unico obiettivo. Quest’anno spero che i tifosi capiscano l’importanza del campionato e l’attaccamento a questa maglia, per questo chiedo il loro supporto e la loro presenza allo stadio».