Volley, la Todosport Vibo pronta a ripartire: si punta sulle atlete del settore giovanile

Tempo di riconferme e anche nuove sfide per la formazione che si prepara ad affrontare il campionato di Serie C

È ormai alle porte la nuova stagione agonistica per la Todosport Vibo Valentia. Dopo le prime riconferme che hanno riguardato la palleggiatrice Alessia La Vecchia, la centrale Lauretta Okoma e le due schiacciatrici Chiara Angiletta e Lorena Montalbano, la società vibonese punta su atlete provenienti dal settore giovanile. In particolare l’attenzione si concentra sul libero Francesca Maccarone, il centrale Alessandra Lope, il centrale-opposto Giorgia Barbuto, le schiacciatrici Alessia Barbuto e Marika Polverino, il centrale Irene Carpinelli.

Un passo importante per le giovani atlete che si troveranno ad affrontare un campionato lungo e difficile come quello di Serie C femminile. Ad allenare la prima squadra ci sarà Vito Iurlaro, mentre Claudio Torchia curerà con maggiore attenzione il Settore Giovanile. Il 2 settembre previsto un incontro di saluto con la dirigenza. Nei giorni a seguire si inizierà a lavorare in vista della nuova stagione.