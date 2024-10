Vibo, l’evento di pugilato targato Shanti chiama a raccolta atleti anche dalla Campania e dalla Puglia

Bilancio positivo per l’iniziativa sportiva ospitata nella palestra dell’istituto alberghiero. L’associazione vibonese festeggia l’ottimo risultato dell’atleta Colaci

La palestra dell’istituto alberghiero di Vibo Valentia ha ospitato un evento sportivo dedicato al pugilato. All’appuntamento hanno aderito società sportive provenienti da ogni angolo della Calabria, dalla Campania e dalla Puglia con i loro atleti di alto profilo tecnico. La serata prevedeva dodici incontri.

L’evento

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla asd Shanti 1985 di Vibo Valentia e dal maestro Aldo Facciolo, tecnico della Società sportiva. Gli atleti di casa erano tre. Carrà, che nella categoria Kg 60, ha perso di misura contro il pugile Ciampa dell’Irpinia Pro Ring. Lentini ha strappato un pareggio in un incontro entusiasmante dall’inizio alla fine. Il nono match, ha visto protagonista Natalino Colaci, che nei 57 Kg, ha incontrato il pugliese Giuseppe Vestita della “Vivere Solidale”.

L’incontro ha visto dominare l’atleta vibonese in tutte e tre le riprese. Solo nella seconda ripresa si è registrato un debole tentativo di Vestita di prendere l’iniziativa ma in maniera disordinata tanto da ottenere richiami verbali da parte dell’arbitro. Alla fine, il verdetto è stato unanime. Colaci ha vinto tutte e tre i round, con giudizio univoco degli arbitri. Un incontro tatticamente riuscito, diretto dall’angolo dal maestro Facciolo. «Si è trattato di un bel ritorno del pugilato a Vibo Valentia che ha ospitato un alto livello di competizione, coinvolgendo alcune regioni limitrofe. I presupposti per ulteriori iniziative di livello ci sono tutte. Credo che sentiremo riparlare presto di questa nobile arte a Vibo Valentia», ha chiosato il maestro Facciolo.