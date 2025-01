«Voglio insegnare ai ragazzi a prendere a pugni la noia», la campionessa di pugilato Irma Testa incontra gli studenti di Vibo – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Una giornata speciale per la palestra della Asd Shanti 1985 di Vibo Valentia che ha ospitato Irma Testa, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo del 2021, primo podio femminile nella storia della boxe italiana, campionessa europea nel 2019 e campionessa mondiale nel 2023 a Nuova Delhi, in India.

La giovane atleta, che ha aperto la strada ad una generazione di donne pugili, è salita sul ring della scuola vibonese per raccontare il proprio percorso personale e «trasmettere alle giovani promesse della boxe la passione per uno sport che insegna valori come il rispetto e la lealtà», ha affermato la ventisettenne di Torre Annunziata. «È bellissimo vedere tante bambine che si stanno avvicinando a questa disciplina». La sua grinta e i suoi successi hanno infatti contagiato centinaia di ragazze. «La boxe è uno sport meraviglioso, è una nobile arte e noi donne la rappresentiamo al meglio. Il mio sogno è vedere le palestre piene di ragazze che praticano pugilato».

Una lezione di sport e di vita per gli atleti della scuola diretta dal maestro Aldo Facciolo. Un allenamento speciale organizzato dall’Asd Shanti 1985 in collaborazione con la Consulta studentesca vibonese rappresentata da Natalino Colace, giovane promessa della boxe e studente del liceo Vito Capialbi. L’evento rientra nell’ambito della settimana dello studente. Tra gli ospiti Irma Testa, protagonista il giorno successivo di un incontro sul bullismo nel corso del quale ha esortato i giovani a praticare attività sportive: «Il pericolo di oggi è la noia e lo sport è sicuramente una valida alternativa»