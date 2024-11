Volley, il Panificio Pesce batte la News Teosidos 3 a 0 e consolida il primo posto in classifica

Tutto facile per le atlete vibonesi nel match casalingo contro la squadre reggina. Sabato prossimo ancora una partita in casa per Lavecchia e compagne contro l’Italsoft Gioia Tauro

Esame superato per il Panificio Pesce che trionfa nella gara casalinga contro la News Teosidos per tre set a zero, conquista i tre punti e consolida il primo posto in graduatoria. Una gara che ha avuto davvero poca storia con le padrone di casa che hanno giocato una grande pallavolo ed hanno annichilito le avversarie che poco hanno potuto. Dopo un primo set più equilibrato tutto è stato in discesa per Lavecchia e compagne.

Gli altri due set hanno visto infatti la formazione del Panificio Pesce assoluto protagonista. Un risultato netto che genera entusiasmo nelle atlete vibonesi e che rilancia ancora di più la squadra, che si affaccia tra le protagoniste della stagione. Una gara che ha voluto anche lanciare un messaggio importante, le due squadre hanno infatti accolto l’invito del comitato regionale per la giornata contro la violenza sulle donne, indossando un calzino rosso. Sabato prossimo ancora una partita in casa per le arancioblu che affronteranno l’Italsoft Gioia Tauro.