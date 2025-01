Comprensorio Vibonese insieme ai grandi nomi del calcio al meeting internazionale della Totti soccer school a Roma

Alcuni membri dello staff tecnico e dirigenziale della squadra di calcio Comprensorio Vibonese hanno preso parte al meeting nazionale Coerver Coaching, tenutosi a Roma il 17 e 18 gennaio 2025. L’evento, organizzato dal prestigioso network Coerver® Coaching in collaborazione con la Totti Soccer School, è stato «un momento di aggiornamento tecnico, confronto e condivisione per allenatori e professionisti del calcio provenienti da tutta Italia. Durante le due giornate, i nostri rappresentanti hanno avuto l’opportunità di partecipare a workshop formativi, sessioni pratiche sul campo e dibattiti con figure di spicco del panorama calcistico nazionale e internazionale», riferiscono dal Comprensorio vibonese.

Tra gli ospiti del meeting, grandi allenatori ed ex calciatori professionisti hanno condiviso esperienze, metodologie e innovazioni per lo sviluppo delle giovani promesse del calcio, fornendo ispirazione e competenze utili per arricchire il lavoro del nostro settore tecnico. «Il Comprensorio Vibonese – aggiungono – conferma così il suo impegno nella crescita professionale dei propri collaboratori, rafforzando la propria visione di un calcio moderno, educativo e formativo, che guarda al futuro con passione e dedizione. Siamo orgogliosi di far parte di un network così prestigioso e motivati a mettere in pratica quanto appreso per continuare a valorizzare i nostri atleti e il nostro territorio».