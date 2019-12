“Futsal sotto l’albero”, la Vibo Calcio a 5 vince il quadrangolare

Un momento di sport che si ripete per il terzo anno consecutivo, e che ha visto il ritorno in panchina di mister Lo Bianco

Si ripete per il terzo anno consecutivo il quadrangolare organizzato dalla Vibo calcio a 5, e si ripete tra l’entusiasmo dei partecipanti all’insegna dello sport. “Futsal sotto l’albero”, quest’anno, se lo aggiudicano i padroni di casa di mister Mimmo Lo Bianco, rientrato in sella dopo le dimissioni di mister Dario Maccarrone. La Vibo C5 si impone sull’Enotria per 4-3, terzo posto per la Natural Futsal che ha invece avuto la meglio sull’altra formazione di C2, la Virtus SBS, battuta 8-6. Ecco il commento del presidente Chico De Siena: «Squadre di qualità ci hanno regalato bei momenti di futsal. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio insieme tra amici e salutare così questo 2019. Per noi ha rappresentato inoltre l’esordio di mister Lo Bianco che ha avuto modo di testare la squadra in vista del richiamo alla preparazione».