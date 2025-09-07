Vibonese-Paternò 2-1, Esposito: «Importante partire così, la strada è quella giusta»

Esordio ampiamente positivo e col sorriso per la Vibonese che, alla prima giornata del campionato di Serie D (girone I) si presenta nel miglior modo possibile davanti ai propri tifosi. Allo stadio Luigi Razza i rossoblù battono il Paternò per 2-1 e incamerano i primi tre punti della stagione. Un risultato sotto alcuni aspetti anche ingannevole, dal momento che avrebbe potuto essere molto più largo se non fosse stato per una Vibonese sprecona, soprattutto nel primo tempo. A decidere la sfida sono state le reti di Balla e Musy.

Esposito soddisfatto

Risposte comunque incoraggianti e che fanno pensare al meglio. Di certo è soddisfatto il tecnico Raffaele Esposito che trova comunque qualcosa da migliorare. Ecco le sue parole nella conferenza stampa post partita: «Sono contento perché siamo partiti con il piede giusto ed era sicuramente importante partire in questo modo, perché dovevamo dare un segnale alla città. La squadra ha fatto ciò che doveva fare e abbiamo creato svariate occasioni da gol ma, se devo trovare il pelo nell’uovo, dico che non siamo stati spietati negli ultimi metri anche perché, ai numeri, la partita doveva finire già nel primo tempo».

Un equilibrio durato troppo insomma: «Quando non chiudi questo tipo di partite – continua Esposito – con un’occasione l’avversario può tornare a galla ed è successo proprio questo. Il Paternò è una squadra fatta in pochissimo tempo ma è venuta a Vibo ben organizzata, mettendoci anche in difficoltà negli ultimi minuti perché, dopo aver trovato il gol su piazzato, aveva preso coraggio. Siamo comunque contenti e la strada è quella giusta».