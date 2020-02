Pianeta Rossoblù, la carriera e gli obiettivi di Edoardo Rezzi – Video

Edizione numero 20 per il format in onda sul canale 199 Il Vibonese Tv. Oltre al mediano scuola Lazio, anche il collegamento telefonico con Giuseppe Rosati, difensore rossoblù degli anni ‘90

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Su Il Vibonese Tv (canale 199 del digitale terrestre) puntata numero 20 di “Pianeta Rossoblù” il format dedicato alla Vibonese e al campionato di Serie C, in onda lunedì alle ore 21. In studio, con Roberto Saverino, il centrocampista Edoardo Rezzi, per parlare della recente sconfitta della Vibonese contro la Reggina ed anche della carriera del giovane mediano scuola Lazio. Al telefono, per fare un tuffo nel passato, Giuseppe Rosati, difensore della Vibonese dal 1995 al 1998.



“Pianeta Rossoblù” è visibile anche in streaming sul nostro sito www.ilvibonese.it Sempre su Il Vibonese Tv, ogni giorno, dal martedì al venerdì, alle ore 14 e in replica alle 18.30, è prevista un’edizione “Flash” di “Pianeta rossoblù”, con vari servizi sulla Vibonese, sul Settore giovanile e sul campionato. Sabato sera alle 21, sempre sul canale 199, si potranno vedere tutti i servizi quotidiani in un’unica puntata.