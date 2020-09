Vibonese, nuovo colpo per i rossoblù: ecco Leandro Vitiello

Il centrocampista centrale proviene dalla Pistoiese ma può vantare 111 presenze e nove reti anche in Serie B con Vicenza, Ascoli e Grosseto

L’Us Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata la prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Leandro Vitiello, classe 1985. Vitiello, nato a Scafati (SA) il 16 ottobre 1985, è un centrocampista centrale, destro naturale, che in carriera si è distinto per la versatilità, la corsa e il dinamismo, essendo abile sia nell’interdizione che nell’impostazione della manovra. Nelle ultime due stagioni con la maglia della Pistoiese, Vitiello può vantare numeri importanti 324 presenze e 20 reti nei professionisti di cui 111 in serie B (9 reti), con le maglie di Vicenza, Ascoli e Grosseto, oltre un’esperienza in Svizzera nel Bellinzona. Espletate le formalità di rito, Leandro Vitiello si metterà a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni.