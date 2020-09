Vibonese calcio, Mohamed “Momo” Laaribi è un giocatore rossoblù

La società si assicura le prestazioni a titolo definitivo del playmaker italo-marocchino, già messosi in evidenza tra i professionisti a Rende e Caserta

L’Us Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata la prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Mohamed Laaribi. Centrocampista italiano di origini marocchine, classico “playmaker”, nato ad Agadir il 18 marzo 1993, “Momo” si è messo in mostra tra i professionisti tra Rende e Caserta collezionando più di 76 presenze. Lì dove ha fatto vedere anche giocate di altissima qualità per tempi dettati, assist (7) e gol (3), soprattutto su calcio piazzato. Dote, quella su punizione, esplosa, disegnando parabole pazzesche, già ai tempi del Roccella in Serie D. Una giovane carriera fatta di tanto lavoro e sacrificio. Peculiarità che, aggiunte a quelle più strettamente legate al terreno di gioco, hanno fatto sì che la Us Vibonese Calcio, su espressa volontà del presidente Pippo Caffo, puntasse in maniera decisa su di lui. Espletate le formalità di rito, Mohamed Laaribi si metterà a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni.