Focolaio Vibonese calcio, rinviata la gara contro il Foggia

«Elevato numero di contagi con un tesserato ricoverato per seri problemi di salute»: queste le motivazioni addotte dall’Asp di Vibo e accolte dalla Lega Pro

Come anticipato già ieri da Il Vibonese, la partita Vibonese-Foggia in calendario domenica al Luigi Razza è stata rinviata, causa Covid, su richiesta dell’Asp di Vibo. «La Lega italiana calcio professionistico, preso atto dell’istanza documentale presentata in data 05.11.2020 dalla società Vibonese; della comunicazione dell’Asp di Vibo Valentia Prot. n. 0046075 del 5 novembre 2020 nella quale si evidenzia “l’elevato numero di soggetti positivi al tampone per la ricerca biomolecolare di Sars CoV2, riscontrati tra i giocatori e lo staff della Us Vibonese Calcio Srl; della successiva comunicazione dell’Asp Vibo Valentia Prot. n. 0046337 del 6 novembre 2020 nella quale si attesta che “un elevato numero di soggetti sono risultati positivi al tampone per la ricerca biomolecolare di Sars-Cov-2 e dei quali uno si trova ricoverato per seri problemi di salute”; rilevato altresì che nelle predette comunicazioni l’Asp ha richiesto alla Lega l’adozione di idoneo provvedimento “a tutela e salvaguardia della salute pubblica onde evitare anche una maggiore propagazione dell’epidemia”; per quanto sopra evidenziato, dispone che la gara Vibonese-Foggia, in programma domenica 8 novembre 2020, Stadio ‘Luigi Razza’, Vibo Valentia, venga rinviata a data da destinarsi». È quanto si legge in un comunicato ufficiale della Lega Pro.