Superlega, Tonno Callipo in corsa per un posto in Europa – Video

Fuori dai play off scudetto la formazione giallorossa punta ora alla pool per il quinto posto che mette in palio un pass per la Challenge Cup. Primo impegno a Cisterna, ecco il calendario completo

La Lega Pallavolo Serie A ha reso noto il calendario dei Play Off 5° Posto Credem Banca: la post-season vedrà in campo otto squadre in corsa per un posto nella Challenge Cup della prossima stagione. Si gioca un girone di sola andata con sette giornate: le prime quattro squadre classificate se la vedranno poi nelle Semifinali e Finale, anche qui in gara secca.

Gli orari d’inizio dei match sono ancora da stabilire. La Tonno Callipo esordirà domenica 28 marzo in trasferta sul campo della Top Volley Cisterna, ultima classificata in regular season. Tre giorni dopo, mercoledì 31 marzo prima gara in casa per la Callipo che al PalaMaiata ospiterà Nbv Verona, nona a fine campionato. Si proseguirà poi con la terza giornata domenica 4 aprile, il giorno di Pasqua, con la trasferta di Padova. La pool poi vedrà due gare interne consecutive per gli uomini di coach Baldovin: giovedì 8 aprile con Modena e domenica 11 aprile con Piacenza.

Nelle ultime due giornate la formazione calabrese sarà impegnata nella trasferta a Ravenna mercoledì 14 aprile, e per chiudere il match casalingo con Milano domenica 18 aprile. Le prime quattro classificate si affronteranno in semifinale giovedì 22 aprile. Mentre le vincenti daranno vita alla finale di domenica 25 aprile in diretta su RaiSport.

Il calendario della pool è stato compilato secondo il criterio del girone di sola andata “a orologio”. Ovvero, la numero 1 (la Tonno Callipo) del ranking gioca in casa contro la 2/a (Piacenza), 3/a (Modena), 4/a (Milano) e 5/a (Verona). In trasferta contro 6/a (Ravenna), 7/a (Padova) e 8/a (Cisterna). E così a scalare di una posizione, con le prime 4 squadre del ranking che giocano in casa 4 volte, mentre le ultime 4 solamente 3 volte. Tutte le gare saranno visibili su Eleven Sports. La finale del 25 aprile su RaiSport.

CALENDARIO “POOL” TONNO CALLIPO CALABRIA VV

1a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 28 marzo 2021, orario da definire

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Mercoledì 31 marzo 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – NBV Verona

3a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 4 aprile 2021, orario da definire

Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

4a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Giovedì 8 aprile 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

5a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 11 aprile 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

6a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Mercoledì 14 aprile 2021, orario da definire

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

7a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 18 aprile 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Semifinali Play Off 5° Posto Credem Banca

Giovedì 22 aprile 2021, orario da definire

Finale Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 25 aprile 2021, orario da definire