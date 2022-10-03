Nella corsa podistica in memoria di Palmerino Rigitano il sodalizio vibonese ha ottenuto ottimi risultati, nonostante la carenza di strutture sul territorio

Risultati di tutto rispetto per la “Conoscere Ionadi” alla 10 km “Gran prix Costa Viola”, organizzata a Palmi in memoria di Palmerino Eugenio Rigitano. Alla corsa podistica, svoltasi lungo la suggestiva “Tonnara”, hanno partecipato atleti provenienti da tutta la Calabria. Tra questi anche i due master del sodalizio vibonese, Giovanni Rossi e Francesco Vozza, classificatisi al quarto e al sesto posto nelle loro rispettive categorie. Il “Gran prix Costa Viola”, ha previsto anche gare per le giovani promesse dell’atletica leggera regionale. Anche in questo caso, i risultati per la “Conoscere Ionadi”, presieduta dall’attivo Antonio Rossi, sono stati lusinghieri, nonostante la totale mancanza di strutture podistiche in tutta la provincia di Vibo Valentia costringa gli atleti ad allenarsi per strada, esponendoli a vari ed eventuali rischi. [Continua in basso]

«I nostri ragazzi – spiega al riguardo il presidente Rossi – sono obbligati a coltivare la loro passione per questa disciplina percorrendo strade cittadine e zigzagando, con i rischi che tutto ciò comporta. Nonostante questo, siamo riusciti ad ottenere e a portare a casa due secondi posti e un terzo posto, risultati che acquistano ancor più valore se si considera che alla corsa hanno partecipato atleti provenienti da tutta la Calabria che, per giunta, per migliorare le loro prestazioni si allenano giornalmente in strutture qualificate». Per la “Conoscere Ionadi”, al Memorial Rigitano hanno partecipato i giovani: Rosario Tropea, 14 anni (secondo posto sulla distanza di 800 metri), Flavio Franza, 8 anni (secondo posto sulla distanza trecento metri), Domenico Bisogni, 6 anni (terzo posto sulla distanza dei duecento metri), Giuseppe Vozza, 8 anni, Diego Franza, 5 anni e Andrea Bisogni, 4 anni .