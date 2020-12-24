Succede alla storica guida della sezione Francesco Barbuto. Per il neo eletto il 56 per cento delle preferenze nelle assemblee tenutesi su piattaforma telematica

Nazzareno Manco, ex assistente arbitrale Can Pro e dirigente sezionale, è il nuovo presidente della sezione dell’Associazione italiana arbitri (Aia) di Vibo Valentia, per il quadriennio olimpico 2020-2024. È stato eletto con il 56 per cento delle preferenze, nel corso delle assemblee ordinaria ed elettiva, tenutesi tramite la piattaforma telematica Zoom. Sono stati nominati, inoltre, quali revisori sezionali Domenico Massaria e Antonio Mangialardi.

«Ringraziamo di cuore il presidente uscente, Francesco Barbuto, storica e valida guida della nostra sezione, per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi anni con serietà e abnegazione. Un ringraziamento va anche all’altro candidato, Giuseppe Mandaradoni, per il buon risultato ottenuto, e per essersi messo in gioco, avendo dato sempre il suo proficuo contributo a tutti. Porgiamo i migliori auguri al neo presidente Manco, rivolgendogli un grosso in bocca al lupo e buon lavoro per il futuro sezionale» affermano i componenti della sezione arbitrale sul loro canale social ufficiale.