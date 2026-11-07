Dopo il successo in trasferta a Catanzaro, i giovani cestisti vibonesi dominano anche nell'esordio casalingo. Partita indirizzata già nel primo quarto, soddisfazione dello staff tecnico per l'impegno e la crescita del gruppo

La Multimed Pallacanestro Vibo Valentia Under 15 continua a vincere e a confermare il buon avvio di stagione. Dopo il successo ottenuto in trasferta a Catanzaro, i giovani cestisti vibonesi hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, imponendosi con un perentorio 109-33 contro il South Jam Amantea nella prima partita disputata davanti al pubblico di casa.

Una gara praticamente senza storia, indirizzata fin dalle battute iniziali. La formazione allenata da Paolo Grasso, Claudio Todaro e Santo Vazzana ha preso rapidamente il controllo dell'incontro, accumulando già nel primo quarto un vantaggio consistente e gestendo poi il resto della partita fino al risultato finale.

La soddisfazione dello staff tecnico

Un'altra affermazione che conferma i progressi del gruppo, non soltanto sul piano dei risultati ma anche per l'impegno dimostrato durante gli allenamenti. Un aspetto sul quale insistono i tre allenatori, soddisfatti dell'atteggiamento dei loro ragazzi.

«L'impegno degli Under 15 – sostengono i tre tecnici vibonesi – sta crescendo nella maniera più attesa. Nessuna sorpresa. Il modo di allenarsi sostenuto dalla aumentata passione continua a maturare la convinzione che c'è dentro la voglia di credere ogni giorno di più in questa spinta agonistica e puntare al conseguimento di un profilo capace di rendere sempre più forte la voglia di misurarsi in partite che andranno a diventare sempre più competitive».

Il basket giovanile cresce a Vibo

Al di là del largo punteggio, il secondo successo consecutivo rappresenta un segnale incoraggiante per il settore giovanile della Multimed, impegnato a consolidare la propria attività e ad alimentare l'interesse verso la pallacanestro tra i più giovani.

La società vibonese registra infatti un crescente entusiasmo intorno alla propria attività sportiva, in un contesto nel quale il basket cerca di conquistare sempre maggiore spazio accanto al calcio, tradizionalmente più seguito.

Due partite e altrettante vittorie, dunque, per l'Under 15 della Multimed. Un avvio promettente che dovrà trovare conferme nelle prossime sfide, quando il livello della competizione sarà destinato a salire.