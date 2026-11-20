La squadra di Grasso e Todaro disputa una buona gara ma cede nel finale: «Grande carattere e personalità, peccato per la lucidità mancata»

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per come è maturata. La Multimed Pallacanestro Vibo cade sul parquet di casa contro l'Asd Basketball Lamezia, che si impone con il punteggio di 65-52 nel campionato Under 15. Un risultato che, secondo quanto riferisce la società vibonese, non rispecchia pienamente l'andamento di una gara nella quale i padroni di casa hanno mostrato carattere e determinazione, prima di cedere negli ultimi minuti.

La formazione guidata dai coach Grasso e Todaro, coadiuvati in panchina dall'istruttore Scialabba, è infatti riuscita a tenere testa agli avversari per buona parte dell'incontro, disputando una partita attenta e ordinata. A fare la differenza è stato il finale, quando la squadra lametina ha trovato le energie per piazzare l'allungo decisivo e conquistare la vittoria.

Il rammarico della società

A commentare la prestazione è Sebastiano Passanisi, responsabile dell'Ufficio comunicazione della Multimed Pallacanestro Vibo, che non nasconde la delusione per un risultato maturato dopo una prova complessivamente positiva.

«La nostra formazione ha offerto una prestazione di tutto rispetto, dimostrando grande carattere e forte personalità. Peccato che verso la fine non ha mantenuto la necessaria lucidità per portare a casa il successo».

Un giudizio che sintetizza il sentimento dello staff tecnico, soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dai giovani cestisti vibonesi, ma consapevole della necessità di lavorare sulla gestione dei momenti decisivi delle partite.

Una prestazione da cui ripartire

Nonostante il passo falso casalingo, la Multimed guarda agli aspetti positivi emersi durante l'incontro. L'impegno e la personalità dimostrati per gran parte della gara rappresentano, secondo lo staff, una base sulla quale continuare a costruire il percorso di crescita della squadra.

L'obiettivo sarà dunque dare continuità al lavoro svolto finora, migliorando la capacità di mantenere concentrazione e lucidità anche nelle fasi conclusive degli incontri.

Per la sfida contro il Basketball Lamezia, i tecnici hanno avuto a disposizione Michele Arena, Arturo Callipo, Domenico Candela, Filippo De Angelis, Giuseppe De Sossi, Antonio Di Betta, Manuel Galati, Alberto Mazzeo, Francesco Miceli, Gabriele Piccione, Francesco Russo e Oliver Valotta.