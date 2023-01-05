Le vecchie glorie di Briatico e Tropea nonché i giovani delle prime squadre si ritrovano per una giornata dedicata all’amicizia e ai valori sani dello sport nel ricordo del dirigente e politico locale

L’importanza dello sport, del sacrificio, del fare squadra. Ma anche un omaggio ad un professionista capace di aggregare. Lo stadio San Nicola di Briatico ospiterà sabato 7 gennaio con inizio alle ore 14.30 il secondo memorial dedicato a Mimmo Centro. L’Asd Briatico ha inteso così ricordare il farmacista di Briatico scomparso nel 2015 che aveva fatto del calcio giovanile una ragione di vita. Mimmo Centro è stato per anni dirigente sportivo di importanti realtà calcistiche come Cosenza, Vibonese ma ha da sempre speso le sue maggiori energie per fare appassionare decine e decine di ragazzi briaticesi e del territorio vibonese al gioco del calcio con una nobile missione: toglierli dalla strada ed insegnare loro i valori sani dello sport, dell’amicizia e della condivisione. [Continua in basso]

Il suo ricordo è indelebile: «Per Briatico era un’istituzione – commenta mister Mirko Nicolino – per l’impegno nel settore sportivo ma anche nella politica e nel sociale. Da qui l’idea di un torneo che omaggiasse la sua memoria. Realizzarlo è stato facile, Tropea ha accolto con entusiasmo il progetto». Il memorial, infatti, si svolgerà con il coinvolgimento delle compagini delle vecchie glorie di Briatico e Tropea, che lui stesso ha allenato e diretto, e delle attuali squadre giovanili. A quasi otto anni dalla scomparsa, il ricordo di Mimmo Centro è ancora vivo e fortissimo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le doti umani e professionali: «Riusciva ad unire tutti, ad aggregare. Sarà una festa dello sport», chiosa l’allenatore della prima squadra briaticese.

