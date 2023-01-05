Tutti gli articoli di Sport
L’importanza dello sport, del sacrificio, del fare squadra. Ma anche un omaggio ad un professionista capace di aggregare. Lo stadio San Nicola di Briatico ospiterà sabato 7 gennaio con inizio alle ore 14.30 il secondo memorial dedicato a Mimmo Centro. L’Asd Briatico ha inteso così ricordare il farmacista di Briatico scomparso nel 2015 che aveva fatto del calcio giovanile una ragione di vita. Mimmo Centro è stato per anni dirigente sportivo di importanti realtà calcistiche come Cosenza, Vibonese ma ha da sempre speso le sue maggiori energie per fare appassionare decine e decine di ragazzi briaticesi e del territorio vibonese al gioco del calcio con una nobile missione: toglierli dalla strada ed insegnare loro i valori sani dello sport, dell’amicizia e della condivisione. [Continua in basso]
Il suo ricordo è indelebile: «Per Briatico era un’istituzione – commenta mister Mirko Nicolino – per l’impegno nel settore sportivo ma anche nella politica e nel sociale. Da qui l’idea di un torneo che omaggiasse la sua memoria. Realizzarlo è stato facile, Tropea ha accolto con entusiasmo il progetto». Il memorial, infatti, si svolgerà con il coinvolgimento delle compagini delle vecchie glorie di Briatico e Tropea, che lui stesso ha allenato e diretto, e delle attuali squadre giovanili. A quasi otto anni dalla scomparsa, il ricordo di Mimmo Centro è ancora vivo e fortissimo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le doti umani e professionali: «Riusciva ad unire tutti, ad aggregare. Sarà una festa dello sport», chiosa l’allenatore della prima squadra briaticese.
