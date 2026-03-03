Positivo il bilancio del fine settimana calcistico della Bulldog Vibo che, delle quattro categorie impegnate, registra ben tre vittorie e un pareggio. Ecco il resoconto.

Una vittoria e un pareggio per le categorie Elite

Un successo e un pareggio a reti bianche innanzitutto per le categorie Elite. Sorride l’Under 14, che torna da Rossano vittoriosa per 1-2. Sesta vittoria di fila per i Bulldoghini nel campionato Elite U14, che scrivono un nuovo record in casa Bulldog: mai, infatti, una squadra vibonese aveva registrato sei vittorie consecutive in un campionato Elite. A prescindere dal risultato, si è vista una squadra determinata che, anche sotto di un gol, ha trovato subito il carattere per reagire e ribaltare il risultato. Partita maschia e, nonostante alcune assenze importanti, i ragazzi neroarancio si sono fatti trovare pronti, inanellando così la sesta vittoria consecutiva in vista della prossima importante sfida tra le mura amiche, sabato prossimo, contro l’ostico Sporting Club Corigliano.

Termina invece a reti bianche la sfida tra la Bulldog Vibo e la Pro Cosenza, categoria Under 16. Risultato alla fine giusto per quanto visto in campo, con due squadre che si sono equivalse alternando momenti di buon gioco. Occasioni da una parte e dall’altra per trovare il gol della vittoria. Bisognerà attendere la prossima sfida in trasferta, contro i pari età del Sambiase, per provare a ritrovare i tre punti che mancano da tre partite e che porterebbero maggiore fiducia a un gruppo che ha già mostrato ottime potenzialità in campo contro formazioni di alta classifica.

Due su due per gli Under Regionali

Fila liscio, invece, il weekend delle categorie impegnate nei campionati regionali, che portano a casa due vittorie su due.

Successo per l'Under 15 Regionale, che batte a domicilio i pari età del Davoli Academy per 1-3, in quello che era uno scontro diretto, portando in dote il sorpasso in classifica. Ora la squadra occupa il terzo posto, condiviso con l’Academy Crotone, che sarà la prossima avversaria in un altro scontro diretto che si preannuncia entusiasmante per entrambe le formazioni.

Venendo alla partita di Davoli, la Bulldog ha giocato una gara ordinata, mantenendo sempre al sicuro il risultato. Parziale di due reti a zero per gli ospiti, con due colpi di pregevole fattura. I padroni di casa hanno provato a riaprire la partita complice una disattenzione della retroguardia ospite, errore che ha permesso al Davoli di realizzare il provvisorio 1-2, fino al bellissimo goal dell’1-3 della Bulldog Vibo, che ha chiuso definitivamente i conti della gara.

Successo di misura anche per l'Under 17 Regionale in casa della Seles Gioiosa. Servivano i tre punti e, dopo ben 104 minuti di gioco, la vittoria è arrivata a pieno merito, in una partita che ha visto i ragazzi neroarancio giocare un buon calcio, ma dilapidare diverse palle goal che avrebbero potuto chiudere il match prima. Come spesso accade in queste circostanze, la sfida è rimasta aperta fino alla fine, con una Seles mai doma che ha provato a fermare la corsa dei vibonesi. I ragazzi di Vibo Valentia, però, si sono dimostrati squadra vera, ricevendo alla fine i meritati complimenti dagli avversari, gratificazione più bella di tutte.

Come per l’Under 15, anche per l’Under 17 la prossima sarà una sfida contro una formazione di Crotone: la Union, attuale capolista del campionato, un punto avanti al Gioiosa Jonica (che deve osservare il turno di riposo) e due punti avanti alla Bulldog Vibo. Sarà quindi una partita che potrebbe determinare le sorti di questo bel campionato, con i crotonesi che proveranno a mantenere il primato e la Bulldog che avrà l’occasione di effettuare il sorpasso in classifica, conquistando la prima posizione.