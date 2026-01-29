Per anni ospite in casa sua, come si suol dire, adesso il Pizzo ha finalmente una sua dimora. Alla compagine napitina infatti sono state ufficialmente consegnate le chiavi dello stadio Vincenzo Tucci che torna agibile dopo una lunga attesa durata oltre un decennio, con la squadra che era costretta a peregrinare per il territorio vibonese, alla ricerca di “case” provvisorie. Nel pomeriggio di giovedì ecco però la bellissima notizia.

Si torna a casa

A comunicare la novità è il presidente del club, Nicola Galloro: «Dopo tanti anni di attesa e di lungo peregrinare per i campi della Calabria, la Città di Pizzo ha finalmente il suo campo di calcio ristrutturato con un manto erboso sintetico di alta qualità. Questo è un giorno di grande festa per lo sport e per tutta la comunità. La Asd Pizzo e lo sport pizzitano hanno a disposizione un campo moderno e sicuro, dove le squadre locali e ospiti possono giocare le loro partite in condizioni ottimali. La ristrutturazione del campo (anche se per ora solo in modo parziale) è stata un obiettivo perseguito con determinazione dall’attuale sindaco Sergio Pititto e dall’Amministrazione Comunale a cui va il nostro più fervido ringraziamento al pari del presidente della Lnd Saverio Mirarchi per la vicinanza i suoi preziosi e utili consigli».

La soddisfazione di Galloro

Grande la soddisfazione dello stesso presidente Galloro: «Questo è un giorno di grande gioia per noi. Finalmente possiamo offrire ai nostri ragazzi e sostenitori un nostro campo di gioco. Siamo grati a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo progetto e siamo fiduciosi che questo sia solo l'inizio di una nuova era per lo sport, noi cercheremo di continuare a lavorare con passione e dedizione per portare lo Asd Pizzo a livelli sempre più alti».

La partita di inaugurazione è prevista per l'anticipo del sabato, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, nello scontro salvezza contro il Melito.