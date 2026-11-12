Il tecnico biancorosso ed ex difensore di Serie A Marco Esposito ha incontrato giovani atleti e staff del club calabrese. L’appuntamento inaugura un percorso di formazione continua sul territorio

Un ponte diretto tra la Calabria e il calcio professionistico di massima serie. L’Academy Comprensorio Vibonese ha aperto le proprie porte a Marco Esposito, tecnico del settore giovanile del Monza, in occasione della prima visita ufficiale prevista dal progetto di affiliazione con la società brianzola.

L’incontro rappresenta il primo atto concreto di una sinergia pensata per alzare l'asticella della proposta sportiva ed educativa sul territorio. A conferire ulteriore prestigio all'appuntamento è il curriculum dello stesso Esposito: prima di dedicarsi alla formazione dei giovani talenti nel vivaio biancorosso, l'allenatore ha calcato a lungo i campi del professionismo. Dopo la trafila nei settori giovanili, ha raggiunto la Serie A debuttando nel 2003 con la maglia dell'Ancona, per poi proseguire una carriera di alto livello indossando, tra le altre, le casacche di Chievo Verona e Bari. Un bagaglio tecnico ed umano messo oggi al servizio delle nuove generazioni e degli istruttori locali.

La partnership

Per il Comprensorio Vibonese, la partnership con il club lombardo costituisce uno strumento strategico per affiancare i ragazzi nel loro percorso di sviluppo e supportare l'aggiornamento quotidiano dello staff tecnico. L’obiettivo condiviso dalle due realtà va oltre il semplice perfezionamento dei fondamentali calcistici: il progetto mira infatti a integrare la crescita tecnica con la trasmissione di valori imprescindibili come il rispetto, la cultura dell'impegno e lo spirito di squadra.

L’iniziativa non resterà un episodio isolato. La continuità sarà infatti il pilastro portante dell’affiliazione: a questa prima giornata seguiranno nuovi appuntamenti periodici, studiati per consolidare il dialogo tra i tecnici calabresi e gli osservatori del Monza, traducendo le metodologie del calcio professionistico nel lavoro settimanale sul rettangolo verde. Con questo primo tassello, l’Academy Comprensorio Vibonese conferma la volontà di investire sulla qualità della formazione, offrendo ai giovani calciatori del territorio nuove e concrete opportunità di crescita.