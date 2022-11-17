Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Grande risultato per Viola Zangara, karateka della Polisportiva Virtus Vibo Valentia. L’atleta ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella specialità di Kumite Master nell’ambito del nono campionato nazionale di Karate tenutosi a Mestre, Veneto. Sul podio anche la cosentina Manuela Aiello ed Emanuel Lestingi, dell’Accademia karate di Lamezia Terme, entrambi medaglia d’argento (specialità kata). [Continua in basso]
«Non possiamo che essere soddisfatte per l’ottimo risultato raggiunto – afferma l’atleta cosentina Manuela Aiello –. Pratico questo sport dall’età di 5 anni e chi si avvicina alla disciplina sa che non smetterà mai di percorrere tale strada: “il karate si pratica tutta la vita”. Sono orgogliosa di aver rappresentato ancora una volta la mia terra nel mondo delle arti marziali». Accanto a Manuela Aiello, istruttrice cintura nera 5^ Dan di Karate dell’Asd Aiello Karate Bruzia, il suo coach personale, il fratello Florindo Carlos che la segue in tutte le competizioni.
LEGGI ANCHE: Karate, Virtus Vibo terza al Trofeo Athlon
Karate, Viola Zangara conquista la medaglia d’oro agli Open Calabria