La società US Catanzaro 1929 comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro Us Catanzaro– Carrarese, in programma alle ore 17:15 di sabato 13/09/2025,allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 3^giornata della Serie BKT 2025/26.
La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TICKETONE.IT.
La vendita dei tagliandi è attiva, secondo le modalità operative sotto riportate:
– On line: https://uscatanzaro1929.ticketone.it
– Rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale
– Botteghino: – gio.11/09 (15–18) – ven. 12/09 (10:18) – sab. 13/09 (10:00 – inizio gara)
Tabella prezzi
Curva Est Ospiti: € 17,50
Curva Ovest M.C.: € 17,50 Intero – € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior
Distinti: € 29,00 Intero – € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior
Tribuna Lat. Ovest: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior
Tribuna Lat. Est: € 40,00 Intero – € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior
Tribuna Cen. Sup.\Inf.: € 60,00 Intero – € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior
– Ridotto generico:
Over 65 – Ragazzi – Donne
– Ridotto Junior:
nati dopo 01/01/2014
Le persone con disabilità che hanno completato il pre-accreditamento, ricevendo parere positivo, potranno effettuare l’accreditamento per assistere alla gara attraverso una procedura on line che sarà attiva da mercoledì 10 settembre alle ore 9:30
In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di MASSA CARRARA.
I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno quindi comunicati successivamente.
SI SPECIFICA INOLTRE CHE NEI GIORNI PREVISTI ALLA PREVENDITA (TRANNE IL GIORNO GARA) PRESSO IL BOTTEGHINO DELLO STADIO SARA’ POSSIBILE RITIRARE LE FIDELITY CARD SOTTOSCRITTE E NON RITIRATE.
Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo.
Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).
L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.