L’inaugurazione della palestra di ginnastica artistica a Cessaniti ha rappresentato per la comunità un momento significativo di apertura ad una disciplina sportiva apprezzata ma poco valorizzata nel contesto territoriale. La serata è stata scandita da diversi momenti, da una fase di saluti, alle esibizioni delle atlete. Il tutto concluso con il taglio della torta e la festa finale.
Un piccolo “miracolo” compiuto dall’associazione sportiva dilettantistica “Motus Gym” che, dopo poco più di due mesi dalla delibera del Comune di Cessaniti, ha raccolto intorno a sé un buon numero di allieve pronte ad impegnarsi in una materia sportiva complessa ma appassionante. Così, l’obiettivo del presidente “Motus Gym” Francesco Belsito e del suo staff, composto dal maestro Maurizio Migliaccio e dalla coreografa Chiara Roccisano, ci concentra sulla creazione «di un vivaio di giovani ginnaste, pronte per competizioni provinciali e nazionali».
E i primi successi non hanno tardato ad arrivare: «In occasione della gara interprovinciale “Libertas” svoltasi a Pavia, la delegazione ha portato a casa due primi posti, due secondi posti e un terzo posto» ha affermato il direttore Belsito evidenziando i progressi compiuti dalle ragazze e i loro buoni piazzamenti.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Mazzeo il quale, nel ringraziare i carabinieri della locale Stazione, i volontari della Protezione civile intervenuti, e il dirigente scolastico, Giovanna Pileggi, ha rimarcato il valore di un presidio di sport, integrazione e cultura come la scuola di ginnastica artistica a Cessaniti: «Mi auguro – ha aggiunto – che si realizzi una sinergia con le altre realtà sportive operanti nel Cessanitese: la Real Vibo, che gestisce lo stadio comunale e la scuola Asd Scorpion di Pannaconi». Infine il primo cittadino ha lodato le capacità della giovane Venera Sconda di Cessaniti, quinta su 150 partecipanti nell’ambito della competizione a Pavia: «Un risultato eccellente in soli tre mesi di allenamento».
L’aspetto dell’impatto sociale del nuovo centro è stato rimarcato dal maestro Migliaccio. Non solo prospettive sportive ma anche incremento delle occasioni turistiche e delle offerte culturali per i ragazzi.
A tal proposito si sta lavorando alla promozione nel Vibonese di una gara interprovinciale tra scuole affiliate “Libertas”, da realizzarsi prima della competizione nazionale che si svolgerà a Cesenatico.
Di seguito l’elenco delle ginnaste partecipanti all’interprovinciale a Pavia: Alessia Palmieri e Mariagiulia Belsito, Venera Sconda (categoria Senior); Chiara Leonardi, Alessia Russo (Junior) Maria Chiara Mancuso, Nadia Sergi, Martina Gentile, Giulia Comito, Martina Gurzi, Alessandra Rondinelli, Alessandra Romano, Desirè Carioti e Ilaria Ramondino Ilaria (Allieve).