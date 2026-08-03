Entra sempre più nel vivo la 65ª edizione della Coppa Olimpia, autentico marchio di fabbrica del territorio napitino. Un traguardo storico reso possibile dall'instancabile passione del presidente e fondatore Matteo Betrò, che guida la manifestazione fin dal lontano 1962. Dalle prime edizioni delle coppe "Vincenzo Tucci" e "Superga", passando per la leggendaria "Armando Picchi" fino ad arrivare alla Super Coppa Olimpia, il torneo ha attraversato i decenni valorizzando talenti e club di assoluto livello.


L'edizione di quest'anno, dedicata alla memoria di Gianni Fanello, icona e gloria del calcio pizzitano recentemente scomparso, ha ritrovato la sua naturale identità tornando a disputarsi sul manti erboso dello stadio "Tucci", per la gioia di tifosi e organizzatori.

Nel Girone A, il team "Mazzotta" riprende "Baracca" nel finale

Grande spettacolo e tanta intensità nella sfida tra Team Mazzotta e Team Baracca, terminata sul punteggio di 1-1 al termine di un match ricco di occasioni da rete.
A partire con il piglio giusto è il Baracca, che crea volume di gioco e sblocca il risultato grazie alla stoccata del colombiano Ivan, sfiorando a più riprese la rete del raddoppio. Il team Mazzotta, però, non sbanda e rimane aggrappato alla partita con caparbietà. Lo sforzo dei ragazzi di Mazzotta viene premiato proprio allo scadere: ci pensa il solito bomber Augurusa a firmare la rete del definitivo pari, gelando il Baracca a un passo dal triplice fischio. Un punto a testa che rinvia ogni discorso qualificazione: per entrambe sarà decisiva la prossima giornata.

Girone B: "Chjazza" e "Basulateju", semifinali già in tasca

Tutto già scritto invece nel raggruppamento B, dove Chjazza e Basulateju stanno letteralmente dominando la scena: entrambe le compagini viaggiano a punteggio pieno e hanno già strappato il pass per le semifinali.
Vittoria di carattere per il Basulateju al termine di una partita battagliera. Dopo un primo tempo a reti bianche dominato dai rispettivi portieri, la gara si stappa nella ripresa: il Sambestianu passa in vantaggio con Collia, ma la reazione del Basulateju è immediata. Sale in cattedra Schimmenti, autore della doppietta personale che ribalta il match e regala i tre punti ai suoi.
Dimostrazione di forza perentoria per la Chjazza, che travolge il Team Marina con un netto 6-0. Partita senza storia fin dalle prime battute, con la Chjazza padrona del campo per ritmo e qualità tecnica. A nulla è servita l'esperienza dei senatori del Team Marina. A referto vanno la doppietta di Tozzi, i sigilli di Marino, Sanna e Parise, oltre alla sfortunata autorete di Tamburro.

La situazione

GIRONE A: Cendufundani 3, Mazzotta 1, Baracca 1, Cruci 0
GIRONE B: Chjazza 6, Basulateju 6, Sambestianu 0, Marina 0