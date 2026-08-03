Nel segno del fondatore Matteo Betrò e nel ricordo di Gianni Fanello, lo storico torneo napitino infiamma lo stadio "Tucci": il racconto e i risultati degli ultimi match

Entra sempre più nel vivo la 65ª edizione della Coppa Olimpia, autentico marchio di fabbrica del territorio napitino. Un traguardo storico reso possibile dall'instancabile passione del presidente e fondatore Matteo Betrò, che guida la manifestazione fin dal lontano 1962. Dalle prime edizioni delle coppe "Vincenzo Tucci" e "Superga", passando per la leggendaria "Armando Picchi" fino ad arrivare alla Super Coppa Olimpia, il torneo ha attraversato i decenni valorizzando talenti e club di assoluto livello.



L'edizione di quest'anno, dedicata alla memoria di Gianni Fanello, icona e gloria del calcio pizzitano recentemente scomparso, ha ritrovato la sua naturale identità tornando a disputarsi sul manti erboso dello stadio "Tucci", per la gioia di tifosi e organizzatori.

Nel Girone A, il team "Mazzotta" riprende "Baracca" nel finale

Grande spettacolo e tanta intensità nella sfida tra Team Mazzotta e Team Baracca, terminata sul punteggio di 1-1 al termine di un match ricco di occasioni da rete.

A partire con il piglio giusto è il Baracca, che crea volume di gioco e sblocca il risultato grazie alla stoccata del colombiano Ivan, sfiorando a più riprese la rete del raddoppio. Il team Mazzotta, però, non sbanda e rimane aggrappato alla partita con caparbietà. Lo sforzo dei ragazzi di Mazzotta viene premiato proprio allo scadere: ci pensa il solito bomber Augurusa a firmare la rete del definitivo pari, gelando il Baracca a un passo dal triplice fischio. Un punto a testa che rinvia ogni discorso qualificazione: per entrambe sarà decisiva la prossima giornata.

Girone B: "Chjazza" e "Basulateju", semifinali già in tasca

Tutto già scritto invece nel raggruppamento B, dove Chjazza e Basulateju stanno letteralmente dominando la scena: entrambe le compagini viaggiano a punteggio pieno e hanno già strappato il pass per le semifinali.

Vittoria di carattere per il Basulateju al termine di una partita battagliera. Dopo un primo tempo a reti bianche dominato dai rispettivi portieri, la gara si stappa nella ripresa: il Sambestianu passa in vantaggio con Collia, ma la reazione del Basulateju è immediata. Sale in cattedra Schimmenti, autore della doppietta personale che ribalta il match e regala i tre punti ai suoi.

Dimostrazione di forza perentoria per la Chjazza, che travolge il Team Marina con un netto 6-0. Partita senza storia fin dalle prime battute, con la Chjazza padrona del campo per ritmo e qualità tecnica. A nulla è servita l'esperienza dei senatori del Team Marina. A referto vanno la doppietta di Tozzi, i sigilli di Marino, Sanna e Parise, oltre alla sfortunata autorete di Tamburro.

La situazione

GIRONE A: Cendufundani 3, Mazzotta 1, Baracca 1, Cruci 0

GIRONE B: Chjazza 6, Basulateju 6, Sambestianu 0, Marina 0