Si disputerà domenica 27 ottobre a San Costantino Calabro la fase finale dei campionati regionali di corsa su strada per società. L’evento, organizzato dall’associazione Atletica San Costantino Calabro con la collaborazione della Federazione atletica leggera (Fidal) comitato regionale Calabria, vedrà la presenza di tutte le società podistiche della regione. Un evento sportivo molto importante, la cui organizzazione è ormai da molti anni affidata dalla Fidal all’Atletica San Costantino che puntualmente è pronta ad organizzare l’evento offrendo calorosa accoglienza ai partecipanti. Tutto pronto quindi, a San Costantino Calabro, per accogliere i tanti podisti che si contenderanno il titolo di campione regionale di corsa su strada, i quali si sfideranno su un percorso cittadino di 2 chilometri da ripetere 4 volte. L’associazione Atletica San Costantino, guidata da Raffaele Mancuso, anche in questa occasione si avvale della preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola De rito e della Pro loco guidata da Costantino Suppa, «collaborazione tesa a confermare la rinomata e conosciuta accoglienza a quanti saranno presenti alla manifestazione sportiva. Anche l’aspetto sicurezza gioca un ruolo importante e per garantire massima tranquillità ai podisti in gara saranno presenti le associazioni Agriambiente ed Enova che nell’ambito delle rispettive competenze daranno il proprio prezioso contributo per la buona riuscita dell’evento. Vi aspettiamo a San Costantino Calabro domenica 27 ottobre per una mattinata di sport con sano entusiasmo».