Il Nastro Rosa Tour 2026 partirà il 4 giugno: dieci team internazionali in gara. In programma competizioni spettacolari e attività dedicate a mare, ambiente e formazione dei ragazzi. L’arrivo previsto il 12 luglio in Liguria

Partirà dal Canal Grande di Venezia il prossimo 4 giugno la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 - Giro d'Italia a vela. I dieci team internazionali in gara, composti da olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti, si sfideranno in nove tappe che costeggiano l'Italia e le sue bellezze, in particolare quelle dei suoi fari, percorrendo 1250 miglia fino all'arrivo, il 12 luglio a Genova.

Le discipline previste

Sono tre le discipline previste: l'Offshore, con lunghe navigazioni d'altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l'Inshore, con regate a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia.

Un tema lega tutte le tappe 'Mare e Futuro - Valore Paese Italia' grazie al progetto Giovani e al progetto 'Valore Paese Fari'. Il primo, nato un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la Fiv - federazione italiana vela - e la Capitaneria di Porto, include incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell'ambiente marino, visita presso gli Arsenali Militari Marittimi, visita a bordo di navi, sommergibili e aeromobili della Marina Militare, uscite in mare, attività di formazione velica.

Il secondo è una piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva dell'Italia lungo l'intero sistema costiero e un’attenzione particolare per la rete dei fari. Anche per questo ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un faro.

Le tappe

Dopo Venezia, Cattolica, Vieste, Taranto, Siracusa, Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova saranno i punti fermi (con anche Villaggio della Vela) del percorso della competizione organizzata da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e il Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Coni.