A breve inizierà il nuovo campionato di Terza Categoria e tra le squadre che vogliono prendersi un ruolo da protagonista rientra sicuramente il Maierato. La formazione bianco/blù, infatti, ha innanzitutto svolto un mercato estivo di indiscusso livello considerando appunto la categoria, e il colpo che ha fatto più rumore è certamente quello di Ebrima Jaiteh, giocatore quantomeno di Promozione. Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata anche la conferma di Francesco Parise che va a garantire qualità e concretezza. Insomma, le ambizioni parlano da sole.

Entusiasmo e voglia

In vista della nuova stagione, e con la preparazione atletica nel pieno del suo svolgimento, la dirigenza maieratese ha voluto fare una panoramica generale, soffermandosi innanzitutto sull'ultimo rinnovo, quello cioè del bomber sopra citato. Ecco il pensiero di tutti i dirigenti, con a capo il presidente Danilo Benedetti: «La società, soddisfatta delle prestazioni e dell'impegno dimostrato da Francesco Parise, ha deciso di rinnovare il contratto del giocatore, riconoscendo il suo valore e il contributo fondamentale alla squadra. Francesco Parise, corteggiato a lungo da squadre di categoria più alte, ha scelto di rinnovare con noi, dimostrando la sua fiducia nel nostro progetto ambizioso e completo, guidato con sapienza e competenza da Mister Mazzitello, con cui condivide la visione e gli obiettivi della squadra».