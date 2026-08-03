Il Pizzo svela il proprio volto in vista della prossima stagione nel campionato di Promozione (Girone B). Dopo l'amarezza della retrocessione maturata nell'ultimo campionato, il club napitino è rimasto a lungo in attesa di una finestra di ripescaggio che si è poi puntualmente concretizzata. Ottenuto il pass per la categoria, la dirigenza ha impresso una forte accelerazione alle operazioni di mercato per farsi trovare pronti ai nastri di partenza.

A muovere le fila delle trattative è il direttore sportivo Mimmo Vissicchio, al lavoro da settimane per allestire un organico competitivo, affamato e profondamente legato alla maglia.

Fantasia e cuore napitino: il ritorno di Parise

Il primo grande colpo a effetto parla dritto al cuore della tifoseria: Francesco Parise, attaccante esterno e pizzitano doc, torna a vestire i colori della propria città. Profilo di qualità superiore, Parise garantisce imprevedibilità, estro e profondo attaccamento ai colori azzurri.

Un acquisto fortemente voluto dallo stesso DS Vissicchio, che lo ha accolto con parole d'elogio: «Riportare Parise a Pizzo non è solo un'operazione di mercato, ma una scelta di cuore e di identità. Un ragazzo d'oro che torna a casa con l'entusiasmo giusto per far sognare i nostri tifosi e aiutarci a costruire un gruppo solido e ambizioso».

Difesa ed esperienza: ecco Gaetano e Santacroce

Il lavoro del direttore Vissicchio non si è certo fermato al reparto avanzato. Per puntellare e blindare la retroguardia sono arrivati altri due innesti di grande rilievo: Marco Gaetano e Matteo Santacroce.

Gaetano è un difensore centrale di assoluta affidabilità, ingaggiato per portare la leadership e l'esperienza necessarie a guidare l'intero reparto difensivo. Per Santacroce invece si tratta di un graditissimo ritorno in bianco/azzurro dopo due stagioni d'assenza. Un rinforzo che garantisce polivalenza e tanta determinazione per la causa napitina.

Piena la soddisfazione del DS Vissicchio per l'esito di queste due trattative: «Cercavamo profili che avessero le giuste motivazioni. Matteo incarna l'attaccamento viscerale alla maglia azzurra, mentre Marco porta l'esperienza necessaria per guidare la difesa. Entrambi hanno mostrato subito un entusiasmo enorme per il progetto Pizzo».

Tra conferme, innesti d'esperienza e ritorni d'identità, il mosaico del Pizzo sta prendendo rapidamente forma. La società napitina lancia così un messaggio chiaro al campionato: la voglia di ben figurare in Promozione è quanta mai viva.