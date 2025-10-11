Un solo punto nelle prime quattro uscite di campionato e nove gol subiti (solo il Cittanova ha fatto peggio). Sicuramente l'avvio stagionale del Soriano-Fabrizia non è dei migliori, con una squadra in evidente difficoltà. Nessuna testa fasciata però, anche perché la stagione è agli albori e tutto è recuperabile. Proprio per questo la dirigenza sta chiedendo aiuto al mercato, anche per sopperire agli errori fatti in estate, in diversi ambiti.

Un boliviano per il Soriano-Fabrizia

Parlando di calcio giocato però, ecco che il club rossoblù annuncia un nuovo arrivo che andrà a rinforzare la rosa: ufficiale l'ingaggio di Abraham Cabrera. Si tratta di un italo-boliviano classe 1991, di ruolo difensore centrale mancino. Si è fatto le ossa in patria indossando le maglie di Bolivar, La Paz, Guabirà, The Strongest, Universitario Sucre, Real Potosì, Oriente Petrolero, Nacional Potosì, Club Blooming e Gv San Josè.



L'esperto trentaquattrenne ha svolto la preparazione con il Niscemi, squadra siciliana che milita nel campionato di Eccellenza e con la quale aveva anche iniziato la stagione. Possente difensore darà man forte al reparto arretrato di Figliomeni. Il calciatore è già a disposizione per la sfida interna di domani contro la Rossanese, che è già un crocevia delicatissimo per la squadra.