Una notizia che riempie di gioia l’ASD Sant’Onofrio e dà lustro a tutto il movimento calcistico giovanile del territorio. Tre giovani promesse della formazione Under 15 della società giallorossa — club la cui prima squadra milita nel campionato di Prima Categoria — sono state ufficialmente convocate nella Rappresentativa Regionale Under 15 in vista dell’importante raduno in programma giovedì prossimo.

I protagonisti: impegno, passione e costanza

I nomi dei tre ragazzi chiamati a rappresentare i colori del club sono quelli di Alessio Crupi, Domenico Suppa e Manuel Losiggio. Per la dirigenza e per tutto l'ambiente santonofrese questa convocazione rappresenta un motivo di immenso orgoglio, ma costituisce soprattutto il giusto premio per il percorso di crescita sportiva e personale intrapreso dai tre giovani atleti, distintisi nel tempo per dedizione, serietà e attaccamento allo sport.

Una vetrina prestigiosa nel calcio calabrese

Avere l'opportunità di vestire la maglia della Rappresentativa Regionale significa entrare a far parte di una selezione d'élite e potersi confrontare fianco a fianco con i migliori prospetti del panorama calcistico calabrese. Per Crupi, Suppa e Losiggio sarà un'esperienza formativa fondamentale, un'occasione preziosa per misurare le proprie qualità in un contesto tecnico altamente qualificato e stimolante.

Il valore del vivaio giallorosso

Al di là della soddisfazione individuale dei tre ragazzi, il traguardo raggiunto certifica la bontà del progetto portato avanti dall'ASD Sant'Onofrio. La tripla chiamata conferma infatti l'efficacia del lavoro quotidiano svolto all'interno del settore giovanile, frutto della sinergia e della passione di allenatori, dirigenti e collaboratori che ogni giorno investono nella crescita tecnica e umana delle nuove generazioni