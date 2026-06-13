"Squadra che vince non si cambia", sembra un mantra trito e ritrito ma, allo stesso tempo, sempre d'attualità. La continuità è la migliore via verso la vittoria e forse è anche quella più corta per arrivarci. Questo la Fulmine Sorianello lo sa bene e, dopo la storica promozione al prossimo campionato di Seconda Categoria a distanza di solamente un anno dalla sua fondazione, la società giallorossa sta programmando la prossima stagione con l'intento di essere nuovamente protagonista.

Quattro rinnovi

Prima di pianificare il calciomercato estivo e di rinforzare l'organico con i tasselli che richiede la rosa, la dirigenza è attualmente focalizzata nella campagna rinnovi, prolungando tutti gli "eroi" della scorsa annata. Il flusso non poteva che iniziare con il capitano e bomber Enzo Nesci, apripista di una serie di riconferme.

Nelle scorse ore ne sono arrivate altre e tutte importanti: rinnovano Vitantonio Tassone, Giuseppe Nesci, Andrea Martelli e Ferdinando Pascali. Importante innanzitutto la riconferma di Tassone, visto anche il suo passato in categorie ben più importanti di questa come l'Eccellenza. In difesa o sulla fascia, non cambia i suoi standard che sono sempre altissimi. Tanta corsa e tanta qualità che permette di alimentare costantemente l'azione offensiva. Sarà un'arma in più anche Giuseppe Nesci grazie alla sua capacità di coprire gli spazi e di inserirsi con tempismo e grinte. Di rilievo, infine, anche le firme dei già menzionati Martelli e Pascali. Il primo ha già dimostrato il suo peso specifico negli undici titolari, con gol e prestazioni. Nonostante la giovane età, invece, Pascali garantisce esperienza grazie anche al suo passato in categorie superiori.