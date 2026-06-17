Tira dritta per la sua strada la Fulmine Sorianello che si conferma essere tra le squadre più attive nella provincia vibonese. Dopo la storica promozione al prossimo campionato di Seconda Categoria, il club giallorosso sta preparando il terreno per l'imminente mercato estivo, pur consapevole di avere già una rosa di alto livello per la categoria.

Ancora rinnovi

Ed è proprio dalla rosa attuale che vuole partire la dirigenza, perseguendo la propria campagna di rinnovi e mantenendo l'ossatura dello scorso anno.

Altri tre giocatori si aggiungono dunque alla lista dei confermati: Niccolò Maida, Matteo Marino e Mohamed Mojahid.

Arrivato a campionato in corso, Maida ha subito dato prova del proprio valore. L'attaccante ha dimostrato di avere fiuto del gol, finalizzazione e freddezza sotto porta. Ad avvalorare le sue qualità anche uno scatto fulmineo. Insomma, un attaccante completo e moderno che può essere utile alla causa.

Giunto a campionato in corso anche Marino, centrocampista/trequartista di qualità ed estro. Il giovane aveva dimostrato le sue potenzialità anche in Prima Categoria, con la maglia del Nuova Ada. Aggressività e visione di gioco le sue armi principali, capace di intuire la giocata e "inventare". Infine Mojahid, laterale esterno dotato di grande accelerazione e capacità di saltare l'uomo. Un "pendolino" sulla fascia, instancabile risorsa giallorossa. Anche questi tre nomi saranno i protagonisti della prossima stagione giallorossa.