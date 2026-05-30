Si chiude una stagione positiva, ma che poteva essere ancora più positiva, per la Mileto calcistica che anche quest'anno conferma il suo status di crescita. Buona l'annata della Stella Mileto che, nel campionato di Prima Categoria, ha chiuso nella zona medio-alta di classifica. Pura estasi invece per l'altra compagine della città, l'Asd Mileto che conquista il salto nel prossimo campionato di Prima Categoria dopo aver vinto lo spareggio playoff nel girone di Seconda Categoria. Insomma, il succo è che il prossimo anno la comunità miletese potrà godersi le due compagini nel campionato di Prima categoria, ed entrambe con le potenzialità da protagonista.

Svanita la fusione

Feste e proclami a parte, subito dopo la fine della stagione aveva preso piede l'ipotesi di una fusione tra le due compagini in modo da unire le forze e fare una squadra unica. Negli ultimi giorni, inoltre, le interlocuzioni ci sarebbero anche state e sarebbero continuate anche tra giovedì sera e venerdì mattina. La possibilità reale, da quanto si è percepito, è sempre stata minima fino a dissolversi definitivamente (a quanto pare) proprio venerdì mattina.

Insomma, la sensazione dunque è che si proseguirà ognuno per conto proprio, probabilmente anche per non aver trovato un punto di incontro per costruire quella che sarebbe stata la nova società con presidente, soci e allenatore. Ovviamente, e lo ha dimostrato il campo, si parla di due realtà solide e competitive. Per questo ci si chiede, anche per il bene sportivo di Mileto, cosa sarebbe successo se avessero unito le forze e dove sarebbe potuta arrivare la squadra, in una Prima Categoria che sta certamente stretta per blasone e per storia.