Emozione e la sensazione di partecipare ad un evento storico. Questi i sentimenti che hanno scandito nel Vibonese il passaggio del fuoco che arderà alle Olimpiadi invernali. Francesco Augurusa: «Orgogliosi di aver condiviso questi momenti»

Una mattinata storica quella che si è svolta a Vibo Valentia con il passaggio della fiamma olimpica che ha iniziato il suo viaggio verso i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 in programma il prossimo febbraio.

Tante le persone che hanno partecipato assiepandosi ai lati del tragitto e applaudendo al passaggio della fiaccola che ha toccato diverse zone del capoluogo provinciale il percorso della fiamma, partita da viale Affaccio per terminare la sua marcia in via Bucciarelli, poco dopo l'ospedale Jazzolino.

In mezzo anche le tappe in Via Dante Alighieri, Piazza Martiri d’Ungheria, Corso Vittorio Emanuele III, Corso Umberto I (direzione San Leoluca), Via XV Aprile e Via Filanda.

Per ogni tappa un diverso portatore della torcia, onorandone la marcia. Un passaggio storico che unisce i valori dello sport e quelli della solidarietà.

Tra i tedofori della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 anche Francesco Augurusa, presidente della "Fondazione Antonio Emanuele Augurusa" che ha percorso il tratto che va da Corso Umberto I e fino a piazza San Leoluca davanti in uno dei momenti più suggestivi del passaggio della Fiamma sul nostro territorio.

«Dedico questo momento - ha detto Francesco Augurusa - a tutti i collaboratori della Fondazione, persone speciali che ogni giorno ci mettono l'anima per aiutare gli altri. Corro per i ragazzi che con noi hanno ritrovato dignità e speranza, questo lo faccio con impegno nel segno di mio fratello Antonio. Costruire la Casa della Pace, un luogo dove tutti possono trovare dignità, accoglienza, stare al sicuro e nessuno rimanga indietro, chi crede in questi valori corra insieme a noi».