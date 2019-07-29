La centrale piazza Pio XII trasformata in una sorta di stadio di beach volley che ha accolto 16 squadre

Ha chiuso i battenti con la vittoria del sodalizio “Colore e colori” il torneo estivo “Mileto on the beach”, organizzato dalla locale Pro Loco presieduta da Nina Clemente, in collaborazione con l’associazione ApertaMente e con il patrocinio del Comune. Nell’occasione, la centrale piazza Pio XII è divenuta una sorta di stadio di beach volley, pronta ad accogliere nel migliore dei modi le 16 squadre partecipanti, divise in quattro gironi, e i tanti spettatori che dal 16 al 27 luglio scorso hanno giornalmente assistito all’evento. Intento degli organizzatori della prima edizione di “Mileto on the beach” era di avvicinare i ragazzi e le ragazze partecipanti a una disciplina ancora oggi poco praticata sul territorio, ma anche di favorire la sana aggregazione sociale e il confronto tra i popoli. Un obiettivo perfettamente centrato, anche in virtù del fatto che all’interno delle varie squadre erano presenti anche giovani di etnie diverse, inseriti in un locale centro di accoglienza. Nell’attesa finale, la “Colore e colori” ha avuto la meglio sul sodalizio “One eur”. Al terzo posto, invece, si sono classificati i giovani di “Tonno Calypso”. Visto il successo della manifestazione sportiva, gli organizzatori si ripropongono di ripetere il torneo estivo di beach volley anche il prossimo anno, magari con ancora più forza e numero di squadre e partecipanti.