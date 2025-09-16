L'inizio della Coppa Calabria funge da antipasto al prossimo campionato di Prima Categoria che inizierà tra circa un mesetto. Non sono stati ancora definiti i gironi ma le protagoniste sì e, tra queste, rientra certamente il Sant'Onofrio. La compagine giallorossa, dopo la salvezza da neopromossa della passata stagione, punta al mantenimento e consolidamento della categoria per crescere gradualmente. La dirigenza ha lavorato bene nel corso della campagna di mercato estiva, con la panchina affidata a Vincenzo Bruni e con un organico sicuramente interessante.

Iniziati i lavori

Tanti sono stati gli ostacoli nella scorsa annata, con il club giallorosso nomade per lunghi tratti, a causa dell’impossibilità di giocare in casa. Adesso però l'esodo forzato sembra destinato a concludersi, con la compagine santonofrese che potrebbe finalmente riabbracciare lo stadio Rizzo senza dover più giocare le partite casalinghe in altri campi.



I lavori allo stadio infatti sono iniziati e culmineranno presto. Hanno preso il via lunedì scorso, infatti, gli interventi destinati a portare un restyling completo e definitivo della struttura sportiva con la realizzazione del sottofondo di drenaggio e l’istallazione del manto erboso artificiale di ultima generazione, come previsto dal bando “Sport & Periferia 2020". Un passo, questo, reso possibile grazie all’impegno e alla concreta collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli uffici e i tecnici incaricati. Un minuzioso processo di ammodernamento, che porterà lo stadio presto fruibile nella sua totalità. Insomma, l'ascia di guerra è definitivamente sepolta.