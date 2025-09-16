L'esodo forzato per la compagine giallorossa sembra destinato a concludersi. La squadra potrà finalmente riappropriarsi della propria struttura senza essere più costretta a giocare le partite casalinghe in altri campi
L'inizio della Coppa Calabria funge da antipasto al prossimo campionato di Prima Categoria che inizierà tra circa un mesetto. Non sono stati ancora definiti i gironi ma le protagoniste sì e, tra queste, rientra certamente il Sant'Onofrio. La compagine giallorossa, dopo la salvezza da neopromossa della passata stagione, punta al mantenimento e consolidamento della categoria per crescere gradualmente. La dirigenza ha lavorato bene nel corso della campagna di mercato estiva, con la panchina affidata a Vincenzo Bruni e con un organico sicuramente interessante.
Iniziati i lavori
Tanti sono stati gli ostacoli nella scorsa annata, con il club giallorosso nomade per lunghi tratti, a causa dell’impossibilità di giocare in casa. Adesso però l'esodo forzato sembra destinato a concludersi, con la compagine santonofrese che potrebbe finalmente riabbracciare lo stadio Rizzo senza dover più giocare le partite casalinghe in altri campi.
I lavori allo stadio infatti sono iniziati e culmineranno presto. Hanno preso il via lunedì scorso, infatti, gli interventi destinati a portare un restyling completo e definitivo della struttura sportiva con la realizzazione del sottofondo di drenaggio e l’istallazione del manto erboso artificiale di ultima generazione, come previsto dal bando “Sport & Periferia 2020". Un passo, questo, reso possibile grazie all’impegno e alla concreta collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli uffici e i tecnici incaricati. Un minuzioso processo di ammodernamento, che porterà lo stadio presto fruibile nella sua totalità. Insomma, l'ascia di guerra è definitivamente sepolta.