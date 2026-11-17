Torna in campo il campionato regionale Juniores per la quinta giornata e, nel girone E, il turno restituisce un bilancio avaro di soddisfazioni per le tre formazioni vibonesi, nessuna delle quali è riuscita a conquistare l'intera posta in palio. In vetta prosegue invece la fuga in solitaria della Virtus Rosarno, ancora a punteggio pieno.

Le partite della quinta giornata

La capolista Virtus Rosarno non conosce ostacoli e centra la quinta vittoria consecutiva espugnando il campo del Melicucco per 1-2: decisive per il successo amaranto le firme di Pirelli e Pardea. Alle sue spalle, distante tre lunghezze, resta agganciato lo Sporting Polistena, che si impone per 3-1 sui pari età dell'Asd Pizzo grazie ai gol di Casanova, Calcopietro e Auddino.

Passo falso che costa il terzo posto in solitaria ai napitini, ora raggiunti a quota 10 dalla Rosarnese, protagonista di un pirotecnico 2-2 contro il Rizziconi (in rete Paladino e Ventre per i padroni di casa). Chiude il quadro il derby vibonese tra Città di Pizzo e Soriano Fabrizia, terminato anch'esso sul 2-2: un risultato dal peso specifico enorme per il fanalino di coda rossoblù, che muove finalmente la classifica conquistando il primo punto stagionale nonostante l'inferiorità numerica, trascinato dalla doppietta di Vono.

I risultati

Città di Pizzo-Soriano Fabrizia 2-2

Melicucco-Virtus Rosarno 1-2

Sp. Polistena-Pizzo 3-1

Rosarnese-Rizziconi 2-2

La classifica

Virtus Rosarno 15

Sporting Polistena 12

Rosarnese 10

Asd Pizzo 10

Rizziconi 7

Città di Pizzo 5

Melicucco 3

Soriano Fabrizia 1